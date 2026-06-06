V Evropskem parlamentu vprašanje o Livarni

V Evropskem parlamentu je odmevalo vprašanje v zvezi s solkansko Livarno, postavil ga je evropski poslanec Alessandro Ciriani iz vrst Bratov Italije.

»Že več let prebivalci Svetogorske četrti in severnega dela Gorice poročajo o motečih vonjavah in izpustih, ki jih pripisujejo Livarni, ki se nahaja na slovenskem državnem ozemlju, tik ob italijanski meji. Po podatkih deželne agencije Arpa so se prijave zaradi vonjav občutno povečale od maja 2025, glede na vrsto vonja pa naj bi bile povezane z dejavnostmi Livarne. Septembra 2025 je bilo zabeleženih 140 prijav, novembra 2025 96, februarja 2026 109 in marca 2026 93,« poudarja Ciriani, ki Evropsko komisijo sprašuje, ali namerava zaprositi za pojasnila pristojne slovenske organe, ali meni, da je treba preveriti skladnost naprave z evropsko direktivo 75 iz leta 2010, in ali namerava spodbujati stabilno in pregledno čezmejno spremljanje kakovosti zraka na območju med Gorico in Novo Gorico.