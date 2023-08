V Fari se je poškodoval kolesar

Reševalci in zdravniki službe 118 so včeraj v Fari nudili pomoč mlajšemu kolesarju, ki je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe. V bližini vhoda na avtocesto je iz še nepojasnjenih razlogov vanj trčil avtomobil, v trku je moškega odbilo 10 do 15 metrov daleč. Na kraj nesreče je iz Krmina prihitel zdravniški avtomobil službe 118, reševalci so z rešilnim avtomobilom prihiteli iz Gradišča. Na kraj je priletel tudi helikopter službe 118, ki je hudo poškodovanega moškega prepeljal na zdravljenje v videmsko bolnišnico. Na prizorišču nesreče so posredovali tudi karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka.