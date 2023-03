V finale s kozami na leasing

313 mladih je te dni na štirih lokacijah po Sloveniji predstavljalo svoje ideje izkušenim podjetnikom. Ti so zdaj odločili, kdo od mladih tekmovalcev v kategorijah osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta zasluži mesto v finalu nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri. Med finalisti so tudi dijaki 5. razreda goriškega zavoda Žige Zoisa - smer uprava, finance, marketing - Jan Kosic, Francesco Primavera, Erik Gorkic, Thomas Santinato in Nicola Zei, ki so žirante prepričali s svojim projektom Koze na leasing.

V svoji prijavi projekta Koze na leasing so omenjeni dijaki iz Gorice z mentorico Flavijo Bezeljak zapisali takole: »Vsi dijaki smo poleti sodelovali pri gašenju požarov na Krasu. Ta se je zelo hitro širil, predvsem zato, ker so vsi gozdovi zaraščeni. Da bi omejili ta problem, smo prišli do ideje, da bi ponudili koze na leasing. Vsakdo, ki ima v lasti zemljišča in jih hoče primerno počistiti, lahko najame naše koze. Poleg tega bi tudi ogradili zemljišče z električnim pastirjem, da bi preprečili beg koz«. Ideja je očitno navdušila tudi izkušene podjetnike na regijskem predizboru v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi. Kot je znano, predizbori za nastop v finalu nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri potekajo pri regijskih partnerjih tekmovanja: v Saša inkubatorju (Velenje), Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu, v Tehnološkem parku Ljubljana in v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi, ki je tudi organizator tekmovanja POPRI.

Letos rekord prijav

Na finalu v Novi Gorici, ki je napovedan za 4. aprila, se bo predstavilo 36 ekip – po tri najboljše iz vsake regije in vsake kategorije. Letošnje tekmovanje je sicer dvajseto zapored in ima tudi rekordno število prijav – to je 168 podjetniških idej in 474 tekmovalcev, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. Glede na lokacijo prijaviteljev so presojo podjetniških idej prevzeli regijski partnerji. Iz prispelih predlogov so regijske komisije izbrale do 12 najboljših projektov iz vsake kategorije, ki so se uvrstile na regijske predizbore in so svoje izdelke predstavili tudi ustno v obliki 5-minutnega pitcha – kratke in navdihujoče startupovske predstavitve. Na regijske predizbore se je tako uvrstilo 113 ekip, v katerih je sodelovalo skupno 313 tekmovalcev iz Slovenije in zamejstva.

Nagradni sklad tekmovanja Popri znaša 30.000 evrov bruto. Vsaka uvrščena ekipa v finale v Novi Gorici je dobila 500 evrov bruto iz nagradnega sklada za namen izboljšave poslovnih modelov. Na nacionalnem tekmovanju bodo razdelili 12.000 evrov bruto. V vsaki starostni kategoriji bodo nagrajene prve tri najboljše uvrščene ekipe. Te bodo za 1. mesto prejele 2.000 evrov bruto, za 2. mesto 1.300 evrov bruto in za 3. mesto 700 evrov bruto. Tekmovanje Popri organizira Primorski tehnološki park v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija, javno agencijo, Slovenskim podjetniškim skladom, Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Uradom za intelektualno lastnino, mestno občino Nova Gorica ter občino Šempeter-Vrtojba.