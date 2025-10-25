V galeriji ARS o rodbini Bratuž-Šorli

V razstavnih prostorih Galerije ARS na goriškem Travniku bo vse do 29. novembra na ogled dokumentarna razstava o rodbini Bratuž-Šorli, družini, ki je dala velik etični in kulturni doprinos slovenskemu narodu. Osrednja predstavnika rodbine sta bila glasbenik in žrtev fašističnega nasilja Lojze Bratuž ter njegova žena Ljubka Šorli, pesnica in vsestranska kulturna delavka.

Lepo ter skrbno in pregledno zasnovano razstavo je pripravil Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, ki hrani zapuščino znane goriške družine. Odprtja razstave se je v četrtek udeležilo lepo število ljudi z obeh strani meje, kar potrjuje, da sta imeni Bratuž-Šorli trdno zasidrani v skupni zavesti goriških Slovencev. Novogoriško občino je zastopala svetnica Dragica Vidmar.

Poleg fotografij iz raznih obdobij, med katerimi so tudi tiste s pogreba Lojzeta Bratuža, je na razstavi našla mesto tudi korespondenca, ki v mnogočem osvetli lepe in slabe strani življenja slehernega človeka, družine in tudi širše okolice. Soustvarjalec razstave Jure Gregorčič je prebral nekaj pisem z ganljivo vsebino. Na ogled je tudi muzikološko gradivo, kot so rokopisi, partiture, notne zbirke Lojzeta Bratuža. Številne med njimi so bile notirane na besedila Ljubke Šorli. Razstavljene so tudi Ljubkine zbirke pesmi in drugo knjižno gradivo. Na najbolj vidnem mestu pa je obešena velika fotografija poroke Lojzeta Bratuža in Ljubke Šorli, z dne 11. septembra 1933 na Tolminskem.

Res lepa in v vseh pogledih zanimiva razstava bo odprta do 29. novembra, ogled je možen ob urah obratovanja Katoliške knjigarne.