V Gorici 350 stojnic z dobrotami iz 45 držav

Ta konec tedna meteorologi ne napovedujejo najlepšega vremena in bo nemara občasno rosilo. Gorica je kakorkoli že povsem pripravljena na dolgo pričakovani začetek 19. izvedbe Okusov ob meji. Z današnjim dnem bo namreč od 13. ure dalje 350 različnih stojnic po celem mestnem središču razvajalo obiskovalce z jedmi iz 45 različnih držav sveta.

Slovesni prerez traku bo danes ob 17. uri na Trgu sv. Antona, kamor se vrača Salon okusov, ki bo letos potekal na temo novih komunikacij in »storytellinga«. Svečanosti se bodo udeležili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Samo Turel, občinski odbornik Luca Cagliari in deželni odbornik Sergio Emidio Bini. Poleg raznih gostov bo na uradnem odprtju prisotna tudi botra letošnje izvedbe Tessa Gelisio, avtorica in sovoditeljica televizijske oddaje Cotto e Mangiato na kanalu Italia 1. Poleg nje bodo prvo srečanje Salona okusov sooblikovali novinar in pisatelj Aldo Dalla Vecchia, blogerka Annalisa Sandri in Nicola Santini, ki bo predstavil kuharsko knjigo Viva la pasta col Pomodoro.

Slavnostno odprtje Slovenske vasi bo potekalo ravno tako danes ob 19.30, in sicer pod šotorom Zveze slovenske katoliške prosvete v Crispijevi ulici. Vsem prisotnim bo dobrodošlico izrekel predsednik ZSKP Miloš Čotar, nastopili bodo učenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Tudi letos bodo obiskovalcem na voljo dobrote, ki jih bodo ponujali člani društev Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in F.B. Sedej iz Števerjana ter Vinoteke Števerjanski griči, svojo stojnico bo sicer imela tudi sama Zveza slovenske katoliške prosvete.

Kdaj na Okuse?

Stojnice bodo danes obratovale od 13. ure do enih ponoči. Jutri bo na goriških mestnih ulicah po mednarodnih kulinaričnih dobrotah zadišalo že ob 10.30, praznovanje bo trajalo do 3. ure ponoči. Prav tako bo veljalo v soboto, 28. septembra. Na zadnji dan prireditve, v nedeljo, 29. septembra, bomo lahko jedi in pijače naročali od 10.30 do polnoči, ko se bodo Okusi ob meji 2024 tudi uradno zaključili.

Kako do središča?

Goriška občina je za največjo mestno prireditev s pomočjo avtobusnega podjetja APT, Dežele FJK in podjetja Trenitalia poskrbela za okrepitev javnega prevoza. V mestno središče bodo vozili trije brezplačni avtobusi. Potnikom bodo na voljo jutri in soboto od 17. do 3. ure in v nedeljo od 11. ure do polnoči.

Na rumeni brezplačni avtobus bo mogoče stopiti v Ulici Cordon, ki poteka vzporedno z Ulico Terza Armata in mejo s Slovenijo, in na parkirišču za nekdanjo bolnišnico v Ulici Toscolano. Modri avtobus bo vsakih 15 minut odpeljal s tovornega postajališča družbe SDAG. Nekoliko bolj pogosto bo vozil oranžni avtobus, ki bo s parkirišča sejemskega razstavišča v Ulici Barca in z začetka Korza Italija (pri železniški postaji) vozil vsakih 12-13 minut. Vsake pol ure bo od jutri vozil čezmejni vlakec med Erjavčevo ulico v Novi Gorici in Ulico Mameli. Župan Ziberna je že v prejšnjih dneh pozval obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev, naj pridejo v Gorico z vlakom. Na voljo bo 56 dodatnih vlakov, ki bodo jutri in v soboto vozili do 3. ure ponoči.