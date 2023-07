V Gorici bo evakuacija širša

Detonacija 226 kilogramov težke letalske bombe iz časa druge svetovne vojne, ki so jo v ponedeljek odkrili delavci na Kolodvorski poti v Novi Gorici, bo kot napovedano potekala v nedeljo, 23. julija, med 10. in 13. uro. Območje, ki ga bodo v času deaktivacije ubojnega sredstva popolnoma evakuirali, pa bo na italijanski strani širše od tega, kar je bilo sprva predvideno. Za evakuiranje 600-metrskega – in ne »le« 400-metrskega – pasu so se odločili na današnjem sestanku na goriški prefekturi, kjer so se ob prefektu Raffaeleju Ricciardiju zbrali tudi poveljnik goriških lokalnih policistov Marco Muzzatti in predstavniki ostalih varnostnih organov.

Na goriški strani bodo v nedeljo ob 7. uri začeli z evakuacijo Svetogorske ulice, Ulice Brigata Etna, Ulice Foscolo, Ulice Michelstaedter, Ulice Rocca, Ulice Caprin, Ulice Ciconi, Ulice percoto, Ulice Luzzatto, Ulice Paternolli, Ulice Catterini, Ulice Bernardis in Škabrijelove ulice. Nekatere izmed teh so bile včeraj v zelenem pasu, kjer je bilo sprva predvideno samo omejeno gibanje, po novem pa bodo morali čisto vsi občani – le-teh je med 1500 in 2000 – oditi drugam.

Začasna namestitev evakuiranih prebivalcev oz. tistih, ki se v nedeljo ob 7. uri ne bodo odpravili na morje, v hribe, k sorodnikom ali kamorkoli drugam, bo v telovadnici v Dolini Korna ali na sedežu goriške civilne zaščite v Gregorčičevi ulici. »Občina bo poskrbela za vse nepokretne in šibkejše občane,« zagotavlja goriški župan Rodolfo Ziberna.

Evakuacija bo v nedeljo potekala tudi v novogoriški občini, kjer pa bo v času deaktivacije bombe popolna evakuacija iz vseh objektov potekala na 400-metrskem vplivnem območju, na katerem živi okrog 1140 ljudi. »V 600-metrskem pasu pa bo omejeno gibanje, kar pomeni, da bodo prebivalci lahko ostali na svojih domovih, ne bodo pa smeli na prosto,« je za Primorski dnevnik danes popoldne povedal Simon Vendramin, poveljnik Javne gasilske službe v Novi Gorici.