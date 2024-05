V Gorici bodo dodali še en manjši bazen

Poletni vročini se bo tudi letos mogoče izogniti s skokom v bazen na Rojcah, kjer je za začetek kopalne sezone skoraj vse nared. Uvod v poletno sezono bo 34. dvodnevno plavalno tekmovanje Trofeo dell’est, ki ga prirejajo ravno v goriškem bazenu v soboto, 1., in v nedeljo, 2. junija, na njem pa bo nastopilo več kakovostnih plavalcev. Nato bo zunanji bazen na Rojcah odprt za osvežitev in zabavo čez celo poletje, vse do 8. septembra.

Na Rojcah računajo na uspešnejšo sezono od lanske, saj so lani poleti zaradi slabega vremena zabeležili podpovprečno število obiskov. Julijska neurja, ki so pustošila tudi na Goriškem, so med drugim poškodovala zunanjo opremo. To so nadomestili z novo, začetek poletja pa v bazen prinaša tudi nekaj drugih novosti.

Letos bo kopalcem namenjen nekoliko manjši del dvorišča s senčniki in ležalniki, saj so tu začeli graditi nov bazen, ki bo uporaben tako v toplejših kot v hladnejših mesecih. »Posledično je manjši del zunanjih prostorov trenutno neuporaben, po drugi strani pa smo vodni park še dodatno opremili in obnovili, tudi olepšali smo ga,« je povedala podpredsednica združenja Gorizia nuoto in upraviteljica bazena na Rojcah Martina Gratton. Vodni park bo letos postregel tudi z novo okrepčevalnico, nadgradili pa bodo ponudbo za pse in njihove ljubitelje.