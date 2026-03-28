V Gorici čas za prvo parkirno hišo

Goriška občina bo večnadstropno parkirišče v Manzonijevi ulici odprla v ponedeljek, 30. marca. Ob 9. uri bo na sporedu krajša svečanost ob navzočnosti župana Rodolfa Ziberne. Sprva bo sicer na voljo 112 parkirnih mest v prvem nadstropju, nakar bo po zaključku še nekaterih del, namenjenih povečanju varnosti objekta, avtomobilistom na razpolago še pritličje.

V začetnem obdobju bo parkiranje brezplačno, sicer bo omejeno na sami dve uri, tako da bodo morali avtomobilisti ob prihodu v parkirno hišo nastaviti parkirno uro. Na občini so se tako odločili, da bi lahko uporabniki »spoznali« objekt in ga nato tudi radi uporabljali.

»Pomembna pridobitev«

»Urejeno in funkcionalno parkirišče v mestnem središču predstavlja pomembno pridobitev tako za občane kot tudi za obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev. Začetno bo uporaba parkirne hiše brezplačna, kot se je dogajalo tudi na nedavno odprtem parkirišču za avtodome na Drevoredu Virgilio in na območju nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici. To bo voznikom omogočilo, da spoznajo novo parkirno hišo in se nanjo privadijo,« pojasnjuje župan, ki izpostavlja strateški pomen projekta. »Zaradi svoje lege bo parkirna hiša v Manzonijevi ulici idealna tako za tiste, ki prihajajo izven Gorice, kot za vse, ki želijo v nekaj minutah peš doseči ključne točke v mestnem središču, kot so trgovine, uradi ali kulturne znamenitosti. Poleg tega bo nova parkirna hiša prispevala k večji pretočnosti parkiranja in tudi k zmanjšanju drobnih prašnih delcev, saj bo manj vozil krožilo v iskanju prostega parkirnega mesta,« je prepričan župan.

Občinska odbornica za javna gradbena dela Sarah Filisetti pristavlja, da je bila izgradnja parkirne hiše kar zahteven izziv iz tehničnega vidika. »Gre za kompleksno investicijo, pri kateri je sodelovalo več podjetij, saj so posamezna dela zahtevala visoko stopnjo strokovnosti. Posegi, ki bodo izvedeni v prihodnjih mesecih, so namenjeni dodatnemu izboljšanju varnosti in uporabnosti objekta: trenutno nadgrajujemo predvsem protipožarni sistem, videonadzor in tehnološko opremo, saj želimo zagotoviti popolnoma učinkovito parkirno hišo, skladno z najnovejšimi predpisi ter prilagojeno sodobnim potrebam mestne mobilnosti,« poudarja občinska odbornica Sarah Filisetti.

Sodelovalo več izvajalcev

Pri gradnji nove parkirne hiše v Manzonijevi ulici je sodelovalo več izvajalcev. Gradbena dela sta izvedli podjetji Sicea iz Vigonze pri Padovi in Orsini & Blasioli iz Alanna pri Pescari, z njima je sodelovalo približno dvajset podizvajalcev.

Načrt sta pripravili podjetji Cooprogetti SCRL iz Pordenona in F&M Ingegneria iz Mirana pri Benetkah. Vodja del je bil Matteo Bordugo, statični nadzornik Paolo Berini, tehnično-upravni nadzornik pa Ermanno Simonati.