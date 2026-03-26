Goriška vzpenjača zamudila denar iz NOO

Vzpenjača do goriškega gradu še ni zaživela, zaradi zamud pa je zdaj splavalo po vodi tudi financiranje iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bilo predvideno za njeno upravljanje v prvih dveh letih obratovanja. Z odločbo, ki jo je 18. marca sprejela občinska služba za ekonomat in nabavo, so iz tega naslova umaknili 146.359 evrov, saj pogodbe z družbo Trieste Trasporti, čeprav ji je bil posel oddan že leta 2023, še vedno niso mogli podpisati.

Vzpenjača namreč še vedno ni pridobila vseh dovoljenj za obratovanje. Ker morajo biti dejavnosti, financirane iz NOO, zaključene in obračunane do konca prvega polletja 2026, je občina ugotovila, da za nadaljnje kritje teh stroškov iz evropskega načrta ni več pogojev. Stroške obratovanja bo Občina krila iz svojega rednega proračuna.

Samo ena prijava

Denar je bil predviden za večletno storitev vodenja, nadzora in rednega vzdrževanja naprave ter za imenovanje direktorja obratovanja za sistem dostopa do gradu. Skupna vrednost pogodbe ostaja nespremenjena in znaša 259.247,43 evra z DDV. Po zadnji uskladitvi z družbo Trieste Trasporti - edino, ki je izrazila pripravljenost za upravljanje goriške vzpenjače - je predvideno 24-mesečno izvajanje storitve z možnostjo dvomesečnega tehničnega podaljšanja.

Tako kot sam projekt vzpenjače, ki sega v leto 1999, se tudi vprašanje njenega upravljanja vleče že več let. Prvi postopek za zbiranje interesa, ki ga je Občina Gorica izpeljala leta 2022, je namreč ostal brez prijav. Občina ga je leto kasneje ponovila, na pogajalski postopek pa se je prijavil le en gospodarski subjekt - že omenjena družba Trieste Trasporti, ki ji je bil posel nato tudi oddan. Podpis pogodbe so pozneje večkrat preložili, najprej zaradi nedokončanih tehničnih postopkov in preizkusov, nato pa še zaradi dodatnih zahtev, povezanih s pridobivanjem dovoljenj in potrdil.

V odločbi piše, da je občinski urad za javna gradbena dela v letu 2025 po ogledih, ki jih je opravila deželna nadzorna služba za žičniške naprave, na napravi in na sosednjih površinah izvedel več dodatnih posegov. Družbi Maspero Elevatori, ki je vzpenjačo postavila, so ob tem naložili še dopolnitev dokumentacije z dodatnimi evropskimi certifikati.

Družba Trieste Trasporti je medtem v drugi polovici lanskega leta občini ostala na voljo za oglede in usklajevalne sestanke v pričakovanju začetka upravljanja, piše v odločbi. To pa ni zadostovalo za dejanski zagon storitve, saj postopek za izdajo potrebnih deželnih dovoljenj še vedno ni končan.

V odločbi še piše, da sredstva iz NOO, ki jih goriška občina ne bo porabila za upravljanje vzpenjače, ne bodo izgubljena. Preusmerili jih bodo v druge dejavnosti, o katerih se bo treba še dogovoriti z ministrstvom za kulturo, saj bodo morale soditi med upravičene stroške pilotnega projekta Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello, crocevia di popoli e di culture (Tisoč let zgodovine v središču Evrope: Grajsko naselje kot križišče narodov in kultur), ki je bil vreden 20 milijonov evrov in je bil financiran s sredstvi iz NOO.