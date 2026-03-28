Z Brnika tudi v Podgorico, Helsinke, Edinburgh in na pariški Orly

V nedeljo, 29. marca, bo začel veljati poletni vozni red na ljubljanskem letališču na Brniku. Skupno 24 letalskih prevoznikov bo potnikom omogočalo 30 neposrednih povezav, kar so štiri več kot v lanski poletni sezoni.

Poletni vozni red na Brnik prinaša okrepljene frekvence, dodatne zmogljivosti in nove povezave, so zapisali v Fraportu. V lanski poletni sezoni je namreč 24 prevoznikov zagotavljalo 26 povezav, v iztekajoči se zimski sezoni pa je 18 prevoznikov letelo na 21 destinacij.

Potnikom se v poletni sezoni, ki bo trajala do konca oktobra, obetajo dodatne frekvence na obstoječih linijah, nabor čarterskih letov na priljubljene počitniške destinacije ter dve novi povezavi.

Z aprilom bo tako na Brniku zaživela nova redna povezava nizkocenovnega prevoznika Easyjet, ki bo letom na londonsko letališče Gatwick in v Manchester dodal še lete v škotsko prestolnico Edinburgh. Dva meseca pozneje pa bo Wizz Air obstoječim letom v Skopje dodal še povezavo s Podgorico.

Nizozemski KLM, ki dnevno povezuje Ljubljano in Amsterdam, ter Swiss z linijo v Zürich medtem uvajata jutranje odhode in večerne povratke. Španska Iberia bo občutno okrepila sezonsko povezavo med Madridom in Ljubljano. Leti se bodo začeli že v začetku junija in bodo do konca septembra na voljo dvakrat tedensko. Nizkocenovni prevoznik Vueling medtem tudi v poletnem voznem redu nadaljuje lete v Barcelono.

Dodatno tedensko frekvenco na povezavi z Rigo uvaja latvijski Airbaltic, pogostejše letenje pa napovedujejo tudi grški Aegean Airlines na liniji v Atene, Turkish Airlines v Istanbul, British Airways na londonski Heathrow ter Wizz Air v Skopje.

Skupina Lufthansa bo medtem povečala zmogljivosti letal na letih v Frankfurt in München, po zimskem premoru pa se na Brnik vračata tudi Finnair z leti v Helsinke in nizozemska Transavia na pariško letališče Orly.

Letalski prevoznik Flydubai je medtem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu začasno prekinil letenje na relaciji Dubaj-Ljubljana. Lete naj bi po napovedih ponovno vzpostavil po 29. aprilu, a lahko glede na razvoj dogodkov pride do dodatnih prilagoditev.