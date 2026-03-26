Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)

Gasilci opravili več intervencij zaradi odlomljenih vej

Spletno uredništvo |
Gorica |
26. mar. 2026 | 12:38
    Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)
    Gasilci na delu v Ulici Di Manzano v Gorici (GASILCI)
    Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)
    Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)
    Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)
    Veter povzroča težave v Gorici in okolici (FOTO)
Veter danes, 26. marca, povzroča težave v Gorici in okolici. Po mestu so sunki odlomili več vej, poškodovanih je bilo tudi nekaj streh. V Ulici Di Manzano, v bližini goriške železniške postaje, so gasilci okrog 10.30 obrezali več vej z dreves ob cesti. Nekaj škode je bilo tudi v Gradišču, izruvano drevo je zadelo avtomobil.

Drevo je padlo na cestišče tudi v Rožni dolini, tako da so morali začasno zapreti nekdanji mejni prehod pri Rdeči hiši.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Vrtojbo in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse, za ostala vozila velja omejitev hitrosti na 40 kilometrov na uro.

