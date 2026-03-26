V dediščini EPK 2025 prostora tudi za tekače

Po lanski zelo uspešni izvedbi bo v nedeljo, 29. marca, potekala sedma čezmejna tekaška prireditev Trail del castello (Grajski trail), ki jo prireja društvo Bike&Run v sodelovanju z več partnerji in pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica. Med sodelujočimi je tudi šempetrsko športno društvo Mark.

Letos bo za razliko od lani, ko so lahko tekači izbrali med 18 in 8 kilometri, na voljo ena sama 10-kilometrska čezmejna trasa. Start in cilj nedeljskega tekmovanja bosta pred goriškim Verdijevim gledališčem. Letos bodo ljubitelji teka na dolge razdalje še enkrat prišli na svoj račun. Konec oktobra bo namreč na sporedu goriški čezmejni polmaraton Go&Go Half Marathon.

Ob tekmovanju tudi pohod

»Letošnja edicija Grajskega traila prihaja po letu Evropske prestolnice kulture 2025, katere cilj je bil promovirati in prikazati zgodovino, kulturo in skrite kotičke Goric,«je na včerajšnji predstavitvi grajskega teka povedal Gianni Gabrielli iz društva Bike&Run in izpostavil, da je tudi namen same tekaške prireditve promocija Goric. »Tovrstne prireditve so dokaz, da se duh EPK2025 in čezmejno sodelovanje nadaljujeta tudi v novem letu,«je poudaril goriški občinski odbornik za šport Giulio Daidone.

Trasa za udeležence tekmovanja bo, kakor že omenjeno, dolga deset kilometrov. Grajski trail se bo začel ob 9.30 pred gledališčem Verdi v Gorici, kjer se bo tudi zaključil.

»Lansko leto, ko se je tekmovanja udeležilo okrog 500 tekačev, smo bili vključeni tudi v prvenstvi Trofeo Gorizia in Trofeo Friuli. Letos se je pokal Friuli osredotočil zgolj na območje Videmske pokrajine in je naš trail izostal,«je razložil predsednik društva Bike&Run Paolo Marega in dodal, da zaradi tega pričakujejo nekoliko nižje število udeležencev.

Ob tekmovanju bodo priredili tudi rekreativni pohod, ki bo dolg kakih pet kilometrov. Tudi pri slednjem so lansko leto zabeležili veliko število udeležencev, in sicer okrog 300. Letos pričakujejo okrog 200 tekačev in ravno toliko pohodnikov. Tekači se lahko na tekmovalni del vpišejo še danes, prijave na ne-tekmovalni del pa bodo možne tudi v nedeljo pred startom. Vpisnina stane štiri evre. Del izkupička Grajskega traila bodo namenili goriškemu združenju Anfass, ki deluje v podporo prizadetim osebam. »Rahločutnost organizatorjev, ki del zaslužka namenijo v dobrodelne namene, zelo ceni tudi Občina Gorica,« je še dejal Daidone.

Polmaraton z rožnato pentljo

Poleg nedeljskega tekmovanja se snuje še ena velika športna prireditev. Oktobra bodo namreč v Gorici priredili čezmejni polmaraton, ki so ga poimenovali Go&Go Half Marathon. V preteklosti je čezmejno tekmovanje med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom prirejalo društvo Gruppo Marciatori v sodelovanju s šempetrskim športnim društvom Mark. Letos pa bo šlo za velik tridnevni dogodek, od petka do nedelje, ki se bo osredotočil na preventivo in boj proti nasilju nad ženskami, je poudarila goriška občinska svetnica s pooblastilom za enake možnosti Marilena Bernobich. Prireditev bodo organizirali v sodelovanju z različnimi društvi, med katerimi bo tudi goriško društvo SOS Rosa.