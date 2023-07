V Gorici morajo ljudje v nedeljo zaradi evakuacije zapustiti domove do 9. ure

V Gorici in Novi Gorici potekajo intenzivne priprave na nedeljsko onesposobitev neeksplodirane letalske bombe na Kolodvorski poti, tik ob mejni črti. Občina Gorica je tako začela izvajati načrt za evakuacijo približno 1200 občanov, ki stanujejo v ulicah Scaramuzza, Brigata Etna, Foscolo, Michelstaedter, Rocca, Caprin, Ciconi, Percoto, Luzzato, Paternolli, Catterini, Bernardis, Merici ter v Svetogorski in Škabrijelovi ulici.

Evakuacija na italijanski strani se bo v nedeljo, 23. julija, zaključila do 9. ure. Na voljo bo sedež Civilne zaščite v Ul. San Michele, pri čemer bo za prevoz skrbel tudi poseben avtobus, ki bo s postaje v Ul. Caprin odpotoval ob 7., 8. in 9. uri. Dovoljeno bo odpeljati s seboj tudi hišne ljubljenčke, ki bodo morali imeti nagobčnik. Občani se bodo lahko vrnili na svoje domove po končani operaciji onesposobitve bombe, predvidoma do 14. ure. Za informacije in opozorila je na voljo telefonska številka 0481 383206.