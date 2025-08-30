V Gorici na voljo nov magistrski program političnih ved

V Gorici bo z novim akademskim letom na voljo nov skupni magistrski program, pri izvajanju katerega bo tržaška univerza sodelovala z drugimi dvanajstimi univerzami iz osmih držav. Na goriški občini so ga včeraj predstavili z njegovim angleškim nazivom Joint Master’s Programme in Political Science – Integration & Governance (PoSIG). V slovenščini ga lahko poimenujemo Politične vede – integracija in vodenje.

Novost v italijanskem okolju

Gre sicer za novost v italijanskem visokošolskem okolju, ki bo v prihodnosti omogočila vse tesnejše mednarodno sodelovanje, saj bo le še dodatno krepil mednarodno naravnanost Gorice. Program bodo v celoti izvajali v angleškem jeziku, namenjen bo študentom in študentkam, ki so zaključili triletni dodiplomski študij političnih ved ali mednarodnih odnosov. Skupno bo program lahko obiskovalo do največ trideset študentov, vpisovanja so v teku, v Gorici bodo predavanja na sporedu v drugem semestru letošnjega akademskega leta.