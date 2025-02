V Gorici od spomladi tudi obelisk miru

»Ne pomnim, da bi v mestu, odkar sem župan, postavili tako umetnino,« je na včerajšnji predstavitvi projekta povedal župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna in izpostavil, da je želela občina postaviti nekaj trajnega, kar bi ostalo tudi po Evropski prestolnici kulture 2025. Umetnina, ki bo skupno stala 198.860 evrov, sodi v načrt preureditve celotnega območja pri Rdeči hiši, je pojasnila občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Goriški prvi občan pa je podčrtal, da bo umetnina stala na simboličnem mestu, mestu prehoda, nekoč med Italijo in Jugoslavijo, danes pa med Italijo in Slovenijo. Obelisk GO! Pharus bodo postavili na območju med prenovljenim krožiščem pri Rdeči hiši in Ulico Kugy.

V višino bo obelisk meril deset metrov. Baza pa bo kvadrat 2,5 za 2,5 metra. Ogrodje bo železno, stene pa bodo iz barvanega stekla. Materiala nista naključna, saj simbolizirata prozornost in odpornost. »Različne barve ponazarjajo kulturo,« je razložila tržaška umetnica Celia Stefania Centonze in pristavila, da je na Gorico še posebej navezana, saj ima tu prednike. »V veliko čast mi je, da lahko tudi sama prispevam ob tako pomembnem trenutku, kot je Evropska prestolnice kulture,«je dejala Centonze.

V »goriški« Eifflov stolp bo mogoče tudi vstopiti. V notranjosti bodo na tleh izdelali mozaik, za katerega bodo poskrbeli člani Fundacija otroci in avtizem iz Pordenona, v okviru katere so leta 2004 ustvarili umetniško delavnico. Steklene stene bodo še dodatno obogatili verzi slovenskih in italijanskih pesnikov, med katerimi bodo tudi stihi Giuseppeja Ungarettija, Franceta Prešerna, Carla Michelstaedterja in Franceta Bevka. Verzi, ki jih bo na stene naslikal Marco Nereo Rotelli, se bodo z igro svetlobe tudi odsevali na tleh okrog umetnine. Z besedami velikih pesnikov bo instalacija zadobila še globlji pomen.

Na konici obeliska pa bo nameščeno tudi lasersko svetilo, ki bo z barvami Slovenije in Italije osvetljevalo goriški grad.