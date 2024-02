V Gorici osip tudi med osnovno in nižjo srednjo šolo

V Doberdobu so zadovoljni, v Gorici se podobno kot na prehodu med vrtci in osnovnimi šolami letos soočajo z osipom tudi, kar se tiče vpisov na nižjo srednjo šolo Ivana Trinka.

Ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček pojasnjuje, da doberdobsko nižjo srednjo šolo še obiskujejo otroci iz letnikov, ki so številčno bogati, tako da se še ne pozna negativnih učinkov demografskega padca, ki je zelo močan v vrtcih in osnovnih šolah.

V prvem razredu nižje srednje šole v Doberdobu bodo med prihodnjim šolskim letom imeli 36 učencev, skupno jih bo 96, tako da ni velikih razlik z letošnjim letom, ko jih je po zaslugi zelo številčnega tretjega razreda skupno sto. Zaradi višjega števila vpisanih glede na letošnje leto bodo med prihodnjim šolskim letomo na nižji srednji šoli spet imeli dva prva razreda.

Na Večstopenjski šoli Doberdob je bil osip med osnovno in nižjo srednjo šolo minimalen. Vsi učenci, ki obiskujejo doberdobsko osnovno šolo Prežihovega Voranca, so se vpisali na nižjo srednjo šolo v Doberdobu, medtem ko bodo vsi sovodenjski petošolci nadaljevali svojo učno pot na nižji srednji šoli Ivana Trinka v Gorici. Samo dva učenca osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana, kjer je v petem razredu petindvajset otrok, sta se vpisala na italijansko nižjo srednjo šolo. Ravnateljica je sicer že v prejšnjih dneh poudarila, da so letos v Doberdobu omejili tudi osip na prehodu med nižjo in višjo srednjo šolo, saj bo študij v slovenskem jeziku nadaljevalo 31 od 42 doberdobskih malih maturantov.

Za sabo so »povlekli« še druge

Na Večstopenjski šoli v Gorici so letos zadovoljni z vpisi v vrtce in višje srednje šole, medtem ko jih je osip presenetil na prehodu med vrtci in osnovnimi šolami ter tudi med osnovnimi in nižjimi srednjimi šolami. Že v prejšnjih dneh smo poročali, da so letos na Večstopenjski šoli Gorica nepričakovano visok osip zabeležili v vrtcih Ringaraja v Ulici Brolo v Gorici, kjer so se za italijansko osnovno šolo odločili 4 od 19 otrok, in še zlasti v vrtcu Sonček, kjer bo šolanje v italijanskem jeziku nadaljevalo 12 od 16 malčkov. Glede prehoda z osnovne na nižjo srednjo šolo ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig opozarja, da je do največjega osipa prišlo med petošolci goriške osnovne šole Otona Župančiča, kjer se je osem učencev vpisalo na italijansko nižjo srednjo šolo Ascoli, medtem ko jih je ostalih šestnajst izbralo nižjo srednjo šolo Ivana Trinka. Za izbiro italijanske nižje srednje šole se je najprej odločilo le nekaj posameznikov, ki so zatem za sabo »povlekli« še nekaj sošolcev.

V preteklih letih podobnih primerov niso nikoli zabeležili, zato bodo še toliko bolj pozorni, da bi se v prihodnje ne ponavljali. Poleg omenjenih osmih petošolcev bosta šolanje v italijanskem jeziku nadaljevala še dva učenca osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme. Eden izmed njiju se je vpisal na nižjo srednjo šolo Ascoli, medtem ko bo drugi obiskoval italijansko nižjo srednjo šolo v Ločniku. Skupno bo šolanje v italijanščini nadaljevalo 10 od 58 učencev petih razredov osnovnih šol, ki spadajo pod Večstopenjsko šolo Gorico. Osip je torej 17-odstoten. Trije učenci osnovne šole Ludvika Zorzuta iz Bračana so se ne nazadnje vpisali na dvojezično nižjo srednjo šolo v Špetru.

Prvi razred nižje srednje šole Ivana Trinka bo med prihodnjim šolskim letom obiskovalo 59 učencev, medtem ko je letos prvošolcev 84. Med prihodnjim šolskim letom bo zaradi nižjega števila prvošolcev upadlo tudi skupno število učencev na nižji srednji šoli Ivana Trinka; skupno jih bo 251, medtem ko jih je letos 237.