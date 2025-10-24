V Gorici pogrešajo Claudia Cibinija

Goriški karabinjerji iščejo Claudia Cibinija, rojenega v Gorici 13. novembra 1969, ki naj bi se od doma oddaljil prostovoljno. Svojci ga pogrešajo od četrtka, odtlej je njegov mobilni telefon ugasnjen. Zaenkrat ni znano, kako je bil oblečen, ko se je oddaljil. Visok je meter in 75 centimetrov, je tolste postave, ima rjave oči in krajše lasi.

Na zapestju ima Cibini tetovažo z logotipom nogometnega kluba Juventus, na roki pa napis Isabel. Karabinjerji prosijo občane, ki vidijo Cibinija ali ki vedo kaj o tem, kje se nahaja, naj kličejo na številko za klic v sili 112.