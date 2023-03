V Gorici prvič praznik samostojnega založništva

V Trgovskem domu in v galeriji Agorè bo prihodnji konec tedna, v petek in soboto, 24. in 25. marca, zaživel praznik samostojnega založništva Gorizia most. Prvo izvedbo prireditve z lokalnimi italijanskimi in slovenskimi založbami prireja založba Qudulibri, vodja pa je Giovanni Fierro.

Sejem in recitacije

»Nobena lokacija se nam ni zdela bolj simbolična od Trgovskega doma, saj predstavlja jezikovno in kulturno prepletanje goriškega prostora,« je na včerajšnji predstavitvi povedal Simone Cuva, ki je skupaj s Patrizio Dughero lastnik založbe Qudulibri. Praznik založništva se bo začel v petek, 24. marca, ob 18. uri v galeriji Agorè. Odprtje dogodka bo sovpadalo z odprtjem umetniške razstave Roberta Cantaruttija. Na sporedu je tudi branje poezij iz dela Canto intimo, čigar avtor je Roberto Marino Masini. Za glasbeno kuliso bosta poskrbela Sandro Carta in Martin O’Loughlin.

Prireditev bo svoj vrhunec doživela v soboto, ko bodo od 10. do 20. ure v Trgovskem domu na voljo stojnice knjižnih založb Leg, Qudulibri, Kappa Vu, Vita Activa Nuova, Pequod in Društvo humanistov Goriške, ki v Novi Gorici med drugim že vrsto let prireja odmevni knjižni festival Mesto knjige. Uradno odprtje bo ob 10.30, ko bodo spregovorili snovalci festivala (Cuva, Dughero in Fierro), glasbeno kuliso bo prispeval Teo Ho. Ob 11. uri sledi predstavitev knjige Canili. Storie di umani e animali avtorice Marie Aldrigo. Knjigo je izdala založba Kappa Vu, z avtorico se bo pogovarjala Alessandra Kersevan.

V popoldanskih urah bodo italijanski in slovenski avtorji brali svoje poezije v obeh jezikih, za glasbeno spremljavo bo poskrbel Teo Ho. Ob 16. uri bosta na vrsti Sandro Pecchiari in Miljana Cunta, ob 17. uri Andrea Tomasin in Kristina Kočan, ob 18. uri pa Rossella Renzi in Annalisa Ciampalini. Ob 19. uri bodo predstavili projekt za prevod v italijanski jezik trilogije spominov Jovana Divjaka Ne pucaj!. Na pobudo združenja AdriaticGreeNet iščejo namreč založbo, ki bi sprejela izziv za objavo italijanskega prevoda. O projektu bo govoril Luca Chinaglia. Praznik založništva bodo sklenili s prostim prebiranjem pesmi v galeriji Agorè. Svoje stvaritve bodo v izvirniku brali Matteo Femia, Fiorella Frandolic, Mirt Komel, Miha Obit in Francesco Tomada.