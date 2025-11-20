VREME
Četrtek, 20 november 2025
V Gorici se je začel 28. seminar AGSM

Predstavnike slovanskih manšin so nagovorili predsednika SSO in SKGZ, Walter Bandelj in Ksenija Dobrila, ter Hartmut Leipner, podpredsednik FUEN-a

Gorica |
20. nov.. 2025
    V Gorici se je začel 28. seminar AGSM
    Uvodno srečanje v dvorani Pokrajinskega sveta v Gorici
V nekdanji dvorani Pokrajinskega sveta se je danes začel 28. seminar AGSM - delovne skupnosti slovanskih manjšin v Evropi pri združenju FUEN, ki dogodek prireja v sodelovanju z SSO, SKGZ in SSk. Predstavnike slovanskih manjšin so uvodoma nagovorili predsednika SSO in SKGZ, Walter Bandelj in Ksenija Dobrila, ter Hartmut Leipner, podpredsednik FUEN-a in vodja delovne skupine slovanskih jezikov. Srečanje je moderirala Martina Bearzi. V okviru seminarja, ki bo potekal še jutri in v soboto, si bodo gostje ogledali tudi obe Gorici.

