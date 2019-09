V Gorici se je zrušila stavba

Marsikdo se je danes nekaj po polnoči v Gorici prestrašil. Hrup, ki ga je povzročila stavba, ki se je zrušila v Ulici Boschetto, je namreč prebudil tamkajšnje prebivalce, marsikdo pa se je spomnil tudi eksplozije na bližnjem Drevoredu 20. septembra, do katere je prišlo 19. junija. Na prizorišče so takoj pridrveli gasilci, ki so po dveh urah dela ugotovili, da ni bilo žrtev, saj v tamkajšnjih prostorih ni bilo nikogar. Stavba se je sesedla, poškodovanih ni bilo, škode naj ne bi utrpele niti sosednje hiše. Danes se bodo na prizorišču mudili gasilci, policisti in karabinjerji, ki bodo poskušali ugotoviti vzroke, zaradi katerih se je stavba zrušila.