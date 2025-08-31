V Gorici že sedmič zahtevali preklic častnega meščanstva Mussoliniju

Pred goriško mestno hišo je danes potekal že sedmi shod Gorica prestolnica hinavščine - Mussolini ni moj someščan, katerega organizatorji zahtevajo od Občine Gorica, da prekliče naziv častnega meščana fašističnemu diktatorju, slovesno praznuje 25. april ter prekine prakso sprejemanja veteranskega združenja X Mas in njenih praporov v veži županstva. Kot je opozoril eden od glavnih pobudnikov, Sergio Pratali Maffei, se je od februarja, ko je potekal prvi shod, tudi Občina Feltre odločila za preklic častnega meščanstva Mussoliniju, goriška pa očitno tega ne namerava storiti, zato bodo s protesti nadaljevali.

Za priznavanje resnične preteklosti

Maffei je spomnil, da so združenje Agorè in trije goriški občani pritožili na Deželno upravno sodišče FJK zoper sklep goriškega občinskega sveta, ki je novembra zavrnil predlog o odvzemu častnega naziva Duceju.V pravnem timu, ki sledi postopku, je tudi Ana Stanič. Odvetnica slovenskega rodu, ki živi v Londonu, je bila med udeleženci shoda in je tudi nagovorila navzoče. Priznala je, da jo je odločitev Občine Gorica šokirala.

»Ne želim ponovno odpirati ran iz preteklosti in ustvarjati novih delitev. Želim pa si, da se preteklost prizna takšna, kakršna je dejansko bila; le tako bo lahko prihodnost imela trdne temelje. Ti temelji so spoštovanje človekovih pravic, demokracija in pravna država. Mussolini je s temi temeljnimi načeli sobivanja nezdružljiv,« je povedala.