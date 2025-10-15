V Gorico se vrača sejem obrtništva

Po uspešni spomladanski izdaji bo v soboto in nedeljo, 25. in 26. oktobra, spet zaživel sejem obrtništva GO Makers. Pri tokratni ediciji, ki bo zaobjela tako Raštel kot okoliške ulice, bo sodelovalo okrog štirideset obrtnikov iz Goriške in celotne Furlanije - Julijske krajine. Udeležencem bodo predstavili svoje izdelke in z njimi delili tehnike, zgodbe in vizije. Začenši od rokodelstva in ustvarjalnosti želijo sodelujoči Raštelu povrniti nekdanji ugled utripajočega srca Gorice. Prireditev, ki združuje tako tradicijo kot inovativnost in ustvarjalnost, želi biti priložnost za izkušnje in druženje.

Mestno središče bo postalo prava delavnica ustvarjalnosti, obrtništva in kulture. Da turisti vse bolj iščejo doživetja in izkušnje, kakršne ponuja tudi GO Makers, je izpostavil goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki z veseljem pozdravlja dodatno izvedbo sejma obrti. Tudi na Deželi FJKbeležijo porast povpraševanja po tovrstnem turizmu, je potrdil deželni svetnik Diego Bernardis na včerajšnji predstavitvi dvodnevnega dogodka, ki »prinaša dodano vrednost v svet obrti«. To je prireditev, ki je koristna tako obrtniški dejavnosti kot tudi trgovskemu sektorju in na splošno ekonomiji, je še pristavil svetnik in obljubil, da bo Dežela FJK še naprej podpirala tovrstne pobude.

Sprva deset, zdaj 37

Sejem obrtništva je nastal z željo, da bi se krajevni obrtniki, ki jih marsikdo ni poznal, predstavili javnosti. »Na začetku je sodelovalo deset obrtnikov, letos pa jih bo kar 37, enajst več kot lani,«je povedal predsednik zveze Confartigianato Ariano Medeot. Izpostavil je, kako lahko prav obrtniki poživijo Raštel, potrebno pa je v to verjeti. »Cilj dogodka ne sme biti samo poživiti območje,«je dejal predsednik Las Kras David Pizziga in razložil, da ustvarjalnost obrtnikov vse bolj podjarmlja toga zakonodaja in pretirana birokracija. Prireditev naj širi tudi sporočilo o tem, kateri naj bodo predpisi za ta sektor.

GO Makers prireja zveza Confartigianato iz Gorice v sodelovanju z Las Kras, Ad Formandum in lokalom Chincaglieria Gastronomica s pokroviteljstvom Občine Gorica in EZTSGO ter s podporo Dežele FJK in zavoda PromoTurismoFVG. Celoten program je na voljo na spletni strani gomakers.it/programma in na družbenih omrežjih dogodka.