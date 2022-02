V goriški Kinemax prihaja »slovenski« Batman

Po prvem poskusu z animiranim filmom Naprej (Onward) in dolgem premoru zaradi pandemskih razmer ter omejitev za obisk kina se prihodnji petek uresničuje širjenje ponudbe goriške kinodvorane, ki bo predvajala filme s slovenskimi podnapisi. »Kljub vsem težavam smo se odločili, da stvar zaženemo. Enkrat je vendarle treba začeti,« je prepričan direktor družbe Transmedia Giuseppe Longo.

Od četrtka, 3. marca, bodo v Kinemaxu torej predvajali film The Batman, ki bo na voljo v originalni verziji (torej v angleščini) s slovenskimi podnapisi. »Izbrali smo – in tako bo tudi v prihodnosti – film, ki bo primeren za celo družino. Prvi poskus je bil z risanko studia Disney, zdaj pa bomo poskusili s filmom skupine Warner Bros,« pravi Longo. Film režira Matt Reeves, v glavni vlogi pa nastopa Robert Pattinson. Film traja skoraj tri ure, zaradi česar so se odločili, da bodo verzijo s slovenskimi podnapisi ponujali samo enkrat, ob 18. uri, in sicer od četrtka do nedelje vključeno. Podrobnejše informacije bo, kot vselej, mogoče najti na spletni strani kinodvorane (kinemax.it), na voljo bo tudi spletni nakup vstopnic (kinemax.18tickets.it).

Zamisel o predvajanju filmov, sinhroniziranih v slovenščino ali s slovenskimi podnapisi, se je prvič uresničila lansko poletje. Gre za dogovor med družbo Transmedia in novogoriško občino, vklaplja pa se »v dejavnosti v podporo medkulturnemu dialogu v čezmejni skupnosti«, seveda v luči Evropske prestolnice kulture leta 2025. Filmi v slovenščini bodo nedvomno privlačni tako za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji kot za Slovence onkraj državne meje. Izkušnja z lansko risanko je pokazala, da so predvajanja seveda koristna tudi za otroke iz italijanskih družin, ki se šolajo v slovenskih šolah. Družba Transmedia si še naprej prizadeva za pridobivanje novih filmov, ki bi bili na voljo tudi v slovenščini, trenutno pa ne razkrivajo še dodatnih naslovov. Gre pa pričakovati, da bo šlo za uspešnice, ki bi pritegnile večje število gledalcev. Za vstop v kinodvorano je treba predložiti okrepljeno covidno potrdilo (pogoj PC) ter uporabljati zaščitno masko tipa FFP2. Prihodnji teden bo goriški Kinemax med drugim ponovno odprt ves teden; v zadnjih časih so se namreč odločili za odprtje samo med vikendi, saj je bilo obiska zaradi epidemiološkega stanja premalo.