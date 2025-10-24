V goriški knjigi častnih gostov tudi Pistoletto

Ugledni gostje, ki vstopijo v goriško mestno hišo, lahko zapišejo kratko misel in se podpišejo v posebno knjigo častnih gostov. Danes se je v to knjigo podpisal tudi priznani umetnik Michelangelo Pistoletto, ki je bil 8. februarja s svojo Pistolettovo kroglo med glavnimi protagonisti odprtja Evropske prestolnice kulture 2025.

Te dni se v sklopu foruma GO! 2025 Cittadellapace Cittadelfuturo umetnik spet mudi v Gorici. V mestni hiši ga je sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna.V knjigi častnih gostov je Pistoletto ustvaril različico svojega dela Terzo paradiso (Tretji raj), ki je v bistvu evolucija znaka neskončnosti in simbolizira tretjo fazo človeštva. Slednja zagotavlja uravnoteženo življenje med umetnostjo in naravo. Zraven je napisal: Gorizia, Nova Gorica. Spodaj pa je dodal še letnico 2025 in svoj podpis.