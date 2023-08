V goriški piceriji letos večerja stane dva evra več kot lani

Inflacija je v zadnjih mesecih na dnevnem redu, vse višje cene pa je mogoče občutiti v bistvu prav povsod. Porastu se niso odpovedali niti v gostinskem sektorju, kjer vse višji stroški vplivajo seveda tudi na cene jedače in pijače. Italijanska potrošniška zveza Codacons je pred kratkim opozorila, da so se cene v gostinskem sektorju v enem letu v Italiji povišale v povprečju za 6,80 %. Restavracije so se podražile za 6,10 %, picerije za 7,60 %, bari za 4,80 %, prodajalne sladoleda in slaščičarne pa so svoje cene povišale za 5,90 %.

Ker pa je pri tem večkrat govor »le« o odstotkih, si je težko ustvariti realno sliko, koliko so se cene dejansko zvišale. Zaradi tega smo se odločili, da pogledamo, koliko so se povišale cene v nekaterih naključno izbranih goriških in novogoriških restavracijah in picerijah. Raziskava ni sicer 100-odstotno »znanstvena«, saj smo si pri njej pomagali s podatki, ki smo jih našli na spletu, na katerem je za nekatere gostinske obrate mogoče najti jedilne liste, ki so veljali lani oziroma v prejšnjih letih, ter jih primerjati z današnjimi. Razlike v cenah pa so kar konkretne, večkrat višje od odstotkov, ki jih navaja Codacons.

Dražji pica, pivo in pogrinjek

Če začnemo pri eni izmed picerij na Korzu Italia, lahko opazimo, da je treba danes za klasično pico margherita odšteti 8,50 evra, potem ko je lani stala 7,50 evra, pred dvema letoma pa 7 evrov. Bogatejša capricciosa stane zdaj 12 evrov. Cena je v tem primeru nespremenjena, če jo primerjamo z lanskim letom, pred dvema letoma pa je stala 10 evrov, tako da je bil porast v dveh letih dejansko 20-odstoten. V enem letu je za 10 % narasla tudi cena za vrček pollitrskega točenega piva, za katerega je treba zdaj odšteti 5,50 evra, lani pa 5 evrov. Inflacija pa se pozna tudi pri ceni pogrinjka, ki je narasla z 1,50 na 2 evra. Skratka, če smo lani za margherito in pivo vključno s pogrinjkom v tej piceriji odšteli 14 evrov, nas isti meni danes stane 16 evrov (+14,3 %).