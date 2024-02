V goriški restavraciji napadel uslužbenko

Goriški policisti so v soboto, 20. januarja (vest pa so sporočili šele danes), aretirali državljana Egipta brez stalnega bivališča, ki je napadel žensko v eni od goriških restavracij. Po prepiru z lastnikom je dvakrat napadel uslužbenko in ji namenil več nedvoumnih spolnih kretenj. Nato je peš pobegnil proti središču mesta. Žrtev napada je nemudoma poklicala na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Policistom je podrobno opisala napadalca in mu sledila z varne razdalje, pri čemer je bila z njimi vseskozi na zvezi. Ob njeni pomoči so ga zasledili in prijeli na Trgu Battisti. Med osebno preiskavo so odkrili, da ima pri sebi hašiš, ki so ga zasegli. Seznanili so ga tudi s kvestorjevo odredbo, po kateri mu je bila tri leta prepovedana vrnitev v Gorico. Moškega so prepeljali na kvesturo in ga aretirali ter prepeljali v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Goriški sodnik za predhodne preiskave je v sredo, 24. januarja, potrdil pripor.