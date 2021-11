V Goriških Brdih odpovedali martinovanje

V Goriških Brdih so odpovedali letošnje martinovanje. »Zdravje je naša prioriteta,« so sporočili preko svojih spletnih strani. »Žal nam epidemija covid-19 še vedno kroji življenja in druženja. V zadnjih dneh smo priča hitremu širjenju okužb. V naši občini smo zgolj v oktobru našteli 94 potrjenih okužb, v septembru 130! Napovedi za naslendje dni pa niso obetajoče,« je zapisano v sporočilu, pod katerega so se podpisali župan Franc Mužič, poveljnik občinske civilne zaščite Andrej Colja, direktorica Zavodza za mladino, turizem, kulturo in šport Tina Novak Samec in direktor Kleti Brda, Silvan Peršolja. Kot nadalje pojasnjujejo, so z namenom večje precepljenosti organizirali cepljenje tudi na Dobrovem, a je zanimanje zanj močno upadlo. »Do začetka novembra je vse odmerke prejelo zgolj 53,8 odstotkov oz. 3.033 briških občanov. Premalo, da bi se lahko vsi občani in obiskovalci počutili varno,« sporočajo omenjeni podpisani. Zato so sprejeli odločitev, da letos odpovedo martinovanje. »Kot vodilna vinska destinacija v Sloveniji se namreč zavedamo potencialne nevarnosti, ki bi jo lahko predstavljalo množično združevanje v času martinovanja v Brdih. Ravno tako polagajo na srce briškim vinarjem in manjšim ponudnikom, naj ravnajo odgovorno.