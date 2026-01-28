VREME
V Goriških brdih so začeli postavljati začasni most čez reko Reko

Če bo vreme dopuščalo, naj bi ga postavili do prihodnjega tedna

    Pripadniki Slovenske vojske so pod vasjo Snežeče v Goriških brdih začeli postavljati pontonski most čez reko Reko (OBČINA BRDA)
Pripadniki Slovenske vojske so pod vasjo Snežeče v Goriških brdih začeli postavljati začasni most čez reko Reko, poročajo Primorske novice.

Starega je v novembrski ujmi uničila povodenj, domačinom iz bližnjih treh domačij ter krajanom Vedrijana pa je bila s tem prekinjena najkrajša povezava do občinskega središča. Potem ko so v prejšnjem tednu postavili temelje, ekipa Slovenske vojske ta teden čez reko Reko namešča most. Če bo vreme dopuščalo, naj bi ga postavili do prihodnjega tedna.

Kot je napovedal župan Franc Mužič, bo most začasna rešitev. Na občini so napovedali izdelavo projektov za stalnega, ki pa bo po ocenah župana za občino kar precejšen zalogaj, saj naj bi stal od 700.000 do 800.000 evrov

