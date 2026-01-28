Naložba v doberdobsko športno infrastrukturo

V Doberdobu se v prihodnjih mesecih obeta niz naložb v obnovo in izboljšanje športne infrastrukture. »Za obnovo slačilnic ob nogometni zelenici in za izgradnjo igrišča s trdo podlago, ki bo namenjeno treniranju nogometa in raznim drugim športom, smo prejeli 500.000 evrov deželnega prispevka, ki jim bomo dodali še drugih 100.000 evrov občinskih proračunskih sredstev, tako da bo projekt skupno vreden okrog 600.000 evrov,« pravi doberdobski župan Peter Ferfoglia in pojasnjuje, da so si potrebna sredstva zagotovili že decembra.

Po županovih besedah bodo korenite prenove deležne slačilnice, za katere sicer še ne vedo, ali bodo prenovili sedanje poslopje ali zgradili novo. Glede novega igrišča s trdo podlago napoveduje, da bo namenjeno treniranju nogometa, hkrati ga bodo lahko uporabljali tudi za druge športe, med katerimi bo predvidoma tudi padel. Novo igrišče bo sicer dolgo dvajset metrov in široko deset metrov.

Okrog igrišča bodo postavljene zastekljene stene, medtem ko še ne vedo, ali bo dovolj denarja tudi za strešno kritino. Župan pojasnjuje, da že imajo nekaj osnutkov projekta, sicer bodo za pripravo načrta potreben razpis, s katerim bodo nato izbrali tudi izvajalca del. Na občini ravnokar teče tudi postopek za prevzem zemljišča ob nogometni zelenici, kar je potrebno za pridobitev prostora za izgradnjo novega igrišča s trdo podlago;lastnik je samo eden in z njim so v glavnem že dogovorjeni. Celoten projekt morajo speljati do konca v osemnajstih mesecih.

Doberdobski župan pojasnjuje, da bo na nogometni zelenici prišlo do obnovitvenih del tudi po zaslugi športnega društva Mladost, ki si je zagotovilo 146.000 evrov prispevka za prenovo tribun. »Z deli bomo začeli maja in jih zaključili junija, tako da čez poletje bomo lahko že organizirali turnir z novimi tribunami,« pravi odbornica športnega društva Mladost Giulia Bressan, ki je sicer tudi občinska svetnica. Tribune bodo opremljene z nadstreškom, tako da bo mogoče udobno spremljati nogometne tekme in druge športne prireditve tudi ob deževnem vremenu.

Šolarji vstopijo februarja

V Doberdobu je v zaključni fazi tudi obnova občinske telovadnice. »Šolski otroci naj bi v telovadnico vstopili februarja,« napoveduje doberdobski župan in pojasnjuje, da so v prejšnjih dneh preizkusili ogrevanje. »Talno gretje deluje, medtem ko smo ugotovili okvaro na eni izmed loput ogrevalnega sistema, ki odpirajo oz. zapirajo dotok svežega zraku,« pravi Ferfoglia in pojasnjuje, da je loputa sicer sestavni del ogrevalnega sistema, ki so ga uporabljali v objektu še pred njegovo obnovo in je bil več let ustavljen. »Delamo na tem, da okvaro čim prej odpravimo, sicer je vse ostalo v glavnem v redu. Parkirišča pred objektom je že mogoče uporabljati, po drugi strani še čakamo na dokumentacijo, ki nam bo omogočila odprtje objekta najprej za šolo in treninge. Marca oz. aprila računamo, da bomo pridobili še dovoljenje za publiko, tako da bomo takrat izpeljali tudi slovesno odprtje telovadnice,« pravi Peter Ferfoglia in pristavlja, da so pred kratkim ne nazadnje prejeli še 160.000 evrov deželnih sredstev za ureditev občinskega parka. »Posadili bomo nekaj dreves, tudi pred telovadnico in ob vrtcu, uredili območje pri otroških igralih in izvedli še nekaj manjših del,« razlaga Peter Ferfoglia, po katerem imajo na voljo skupno osemnajst mesecev časa za pripravo načrta in izvedbo del. Zraven občinskega parka so pred časom namestili še polnilnico za električna kolesa. »Objekt, ki ga moramo opremiti še z napisi, je tako zgrajen, da ga bomo v prihodnje lahko tudi premaknili na drugo lokacijo,« pravi Ferfoglia. Naložba je vredna 50.000 evrov, sredstva so črpali iz sklada za okrevanje in odpornost. Župan za konec opozarja, da so uspešno izpeljali razpis za redno zaposlitev višjega strokovnega sodelavca (kategorija D1), ki bo vodil občinski tehnični urad. Inženirka, ki je zmagala na razpisu, bo delo na doberdobski občini nastopila marca.