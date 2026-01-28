Goriški grad: razpis podaljšali do 16. februarja

Goriška občina je podaljšala rok za prijavo na razpis, na podlagi katerega bo oddala v upravljanje prenovljene zunanje prostore okoli goriškega gradu. Gre za območje nekdanjega lokala Bastione fiorito in ploščad, kjer so namesto nekdanjega šotora zgradili nov paviljon. Koncesija bo veljala eno leto z možnostjo podaljšanja. Od kandidatov poleg vodenja gostinske dejavnosti pričakujejo tudi prirejanje različnih kulturnih in drugih dogodkov. Prijavijo se lahko gospodarski subjekti, ki so na podlagi 65. člena zakona 36/2023 vpisani v register Trgovinske zbornice za dejavnosti, skladne s predmetom razpisa, in imajo vsaj dve leti izkušenj. Vloge po novem zbirajo do 16. februarja.