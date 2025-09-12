V Goriških Brdih vlomili v trgovino in kradli tobačne izdelke

Novogoriške policiste so danes zjutraj ob 4.31 obvestili o vlomu v trgovino v naselju Dobrovo v Goriških Brdih. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec vlomil v lokal in odtujil približno 1.200 škatlic tobačnih izdelkov različnih proizvajalcev. Gospodarsko družbo so oškodovali za več kot 6.000 evrov, natančna vrednost škode bo sicer znana po opravljeni inventuri. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje. O dogajanju so bili obveščeni tudi pristojni pravosodni organi.

Morebitne očividce oziroma vse, ki bi o vlomu v prodajalno v Goriških Brdih ali o storilcu imeli kakršne koli koristne informacije, policisti prosijo, naj jih nemudoma sporočijo policija na interventno telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 080 1200.