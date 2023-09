V Gradežu našli moškega, za katerim je sinoči stekla iskalna akcija

Gasilci so danes v Gradežu okrog 11. ure našli moškega, za katerim so se sinoči v gradeški četrti Valle Goppion izgubile sledi in je stekla iskalna akcija. Bil je v stanju zmedenosti, njegovo zdravstveno stanje pa je drugače v glavnem dobro, so sporočili.

Iskalna akcija, pri kateri so med drugim sodelovali gasilci iz Tržiča in posebne enote za topografsko reševanje, je stekla sinoči okrog 21.45, ko so postavili bazni tabor. Danes zjutraj so se pridružili še ekipe z izurjenimi psi in gasilski helikopter, ki je priletel iz Benetk.

Moškega so svojci pospremili v zdravstveni dom na pregled. Na kraju so bili tudi karabinjerji.