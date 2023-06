V Gradišču z avtomobilom pristal na strehi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes popoldne posredovali v Gradišču, kjer se je avtomobil v Ulici Gorizia prevrnil na streho. Mimoidoči so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj iz Gradišča poslali reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Osebi, ki je bila za volanom in se je poškodovala, so reševalci ob pomoči gasilcev potegnili iz vozila. Zdravstveno osebje jo je oskrbelo, nato so jo prepeljali v goriško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Bila je pri zavesti in v stabilnem zdravstvenem stanju, so sporočili, pri čemer njeno življenje ni ogroženo.