V grajskem naselju bo večnamenski paviljon

Koncerti, degustacije, razstave in še marsikaj se bo lahko dogajalo na območju nekdanjega grajskega šotora in lokala Bastione fiorito ob zaključku obnovitvenih del, ki jih na podlagi pooblastila Občine Gorica ob goriškem gradu že izvaja deželna ustanova za decentralizacijo EDR. V prejšnjih dneh je občinski odbor prižgal zeleno luč še za zadnji del izvršilnega načrta za obnovo grajskega naselja, ki je povezan z razpisom Borghi. Njegov cilj je bilo povečanje turistične privlačnosti gradu in okolice z ureditvijo prizorišč, ki bi lahko čez celo leto gostila kulturne in zabavne prireditve ter dogodke, s katerimi bi promovirali goriški prostor in njegove značilne proizvode.

Priljubljeni točki

»S pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine in ustanove EDR bomo lahko revitalizirali še en del goriškega mestnega jedra. Po zaslugi obnovitvenih del bo goriški grad spet postal prizorišče kulturnih in drugih dogodkov, obiskovalcem pa bo ponujal tudi možnost, da si oddahnejo in se okrepčajo,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se obnove zelo veseli, saj sta bila nekdanji lokal Bastione fiorito in grajski šotor med Goričani zelo priljubljena kraja srečevanja. »To območje bo po več desetletjih spet zaživelo in prispevalo k še večji privlačnosti mesta,« dodaja župan. Dela naj bi se zaključila do konca tekočega leta.

»Združitev moči med našim tehničnim uradom in ustanovo EDR nam bo omogočila, da se bomo držali časovnice. Pešpoti, obzidje in terase morajo biti obnovljeni do Evropske prestolnice kulture 2025, pravočasno mora spet zaživeti tudi ploščad, kjer je nekoč stal šotor. Pred nami je namreč priložnost, ki je ne smemo zamuditi: širši javnosti bomo lahko tudi s pomočjo fleksibilnih in vsestransko uporabnih infrastruktur na najboljši način predstavili značilnosti in edinstvenost našega prostora,« meni Sarah Filisetti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovorna za infrastrukturna dela.