V Hiši filma retrospektiva katalonskega režiserja Marca Recho

Kinoatelje med 13. in 15. septembrom v goriški Hiši filma gosti večkrat nagrajenega katalonskega režiserja in scenarista Marca Recho (Barcelona, 1970). Obeta se mini retrospektiva s pestrim programom, ki zajema tako filmske projekcije kot delavnice. Vsi dogodki bodo opremljeni s pogovori z avtorjem in bodo tako gledalcu ponudili poglobljen uvid v njegov slog in vizijo filma. Avtorjev opus je obsežen, sestavlja ga preko petnajst celovečernih in kratkih filmov, ki jih je Recha posnel od leta 1988. Že pri enaindvajsetih letih je začel v Španiji žeti prve uspehe s svojim prvencem Nebo se dviga (El cielo sube), edinim delom, posnetim v kastiljščini, s katerim si je pridobil naklonjenost javnosti in kritikov ter določeno mero prepoznavnosti na mednarodnih filmskih festivalih. Leta 1998 je režiral celovečerni film Češnjevo drevo (L'arbre de les cireres), ki ga je pripeljal do nominacije za zlatega leoparda na filmskem festivalu v Locarnu in nagrade Fipresci. Njegov naslednji film Pau in njegov brat (Pau i el seu germà, 2001) je prvi film v katalonskem jeziku, ki se je uvrstil v uradni izbor za zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu. Leta 2009 je posnel melanholično delo Mali Indi (Petit Indi), in naslednje leto so ga iz festivala v Cannesu povabili v žirijo sekcije Cinéfondation 63.

Marc Recha se zgleduje po največjih predstavnikih realizma: Rosselliniju, Godardu in Bressonu. V svojih filmih uporablja katalonski jezik, pri čemer se namenoma ne odloči za sinhronizacijo igralcev, da bi bili ti tako bolj skladni s slogom, ki ga odlikuje. Gledalci lahko opazijo tudi njegovo naklonjenost naravi in ​​sposobnost upodabljanja intimnih scenarijev v širših pomenskih okvirih, kot je to mogoče zaznati v delu Prostost (La vida lliure, Španija, 2017, 90 minut). Dogajanje je postavljeno v leto 1918, ko je Evropo zajela epidemija španske gripe, na otoku Menorca pa vlada revščina. Film, opremljen z italijanskimi podnapisi, bo na sporedu v torek, 13. septembra, ob 20.30 v Kinemaxu. Pred filmom bo ob 19. uri srečanje z avtorjem.

Naslednji dan ob 10. uri bo režiser vodil delavnico s predstavitvijo svojih kratkih filmov in celovečerca Prostost (La vida lliure, 2017). Filmi bodo tokrat podnaslovljeni v slovenščini.

Niz se zaključi v četrtek, 15. septembra, s projekcijo filma Mali Indi (Petit Indi, Španija, 2008, 92 minut) s slovenskimi podnapisi, na sporedu ob 10. uri. Gre za ganljiv film, ki pripoveduje o otroku, katerega mati se znajde v zaporu, njegova nenavadna strast do ptičjega petja pa ga pripelje do sanj o boljšem življenju. Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Retrospektiva nastaja v sodelovanju in s podporo številnih institucij, kot so Inštitut Ramon Llull, Filmoteka Katalonije, Katalonska vlada, Delegacija katalonske vlade v Italiji, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Javni zavod Go!2025, saj je pobuda del programa Evropske prestolnice kulture 2025.