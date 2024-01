Mestna občina Nova Gorica je vsebino letošnje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku zaupala Slovencem v Italiji, organizirala jo bo namreč v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO. »Dan slovenske kulture bomo letos počastili z odkrivanjem slovenske literarne ustvarjalnosti v Italiji. Prostor od Trbiža do Milj je preplavljen z izjemnimi dosežki literarnih umetnic in umetnikov vseh generacij. Spoznali bomo nekatere njihove bolj ali manj znane bisere, ki so zaznamovali (ne samo) slovensko literarno zgodovino. Literarni zaklad Slovencev v Italiji je zagotovo bogatejši, zato naj bo ta dan le navdih, da sežete po njihovi ustvarjalnosti in se prepustite čarobnosti besed,« vabi MONG na dogodek, ki so ga naslovili ravno V iskanju navdiha.

Od kratke zgodbe do scenarija

»Imel sem že napol pripravljeno kratko zgodbo, ki sem jo potem prilagodil. Nastali sta dve čisto drugačni stvari, ki se sploh ne zdita več povezani med sabo. Iz prvotne zgodbe se je rodilo neko krajše dramsko besedilo, ki je primerno za proslavo,« je nastanek scenarija za slovesnost, ki bo v Kulturnem domu v Novi Gorici v četrtek, 1. februarja, ob 19. uri, opisal avtor Alex Kama Devetak. Za režijo in samo organizacijo dogodka skrbi Jasmin Kovic. Ko jima je bila zaupana ta naloga, sta se še sama soočila z iskanjem navdiha in se naposled odločila, da predstavita del zamejskih literarnih ustvarjalcev.