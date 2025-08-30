V Kanalu ob Soči naj bi spet našli konopljo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini, opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava je potekala v enem izmed naselij v občini Kanal ob Soči. Med preiskavo so policisti pri 47-letnici našli in zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo, ki je na seznamu prepovedanih drog.

Poleg tega so zasegli tudi delce posušene rastline in aluminijasto folijo s smolnato snovjo, prav tako sumljivo, da gre za psihoaktivno snov. Vse zasežene predmete so poslali v analizo.