V knjigi priznanih italijanskih gostiln tudi recepti Lokande Devetak

Z jedmi lahko pripovedujemo zgodovino in tradicije določenega prostora, še posebno, če jih pripravljajo gostinci z dolgim družinskim izročilom: tega se zavedajo članice naveze priznanih gostiln Premiate trattorie italiane, ki so junija pri založniški hiši Gambero Rosso izdale novo knjigo, v kateri se bralcem predstavlja tudi Lokanda Devetak z Vrha.

Naveza Premiate trattorie italiane je nastala leta 2012 na pobudo gostiln, ki jih je v letih nagradila založniška hiša Gambero Rosso. Ideja za navezo se je sicer rodila že prej oz. leta 2007, ko so se nekateri gostinci angažirali, da bi ustvarili združenje gostinskih obratov, s pomočjo katerega bi promovirali lokalne jedi tudi drugod po italijanskem prostoru. Ustanovitelji naveze so štiri družinske gostilne: Caffè la Crepa (Isola Dovarese, Cremona), La Brinca (Campo di Ne, Genova), Amerigo 1934 (Savigno, Bologna) in Lokanda Devetak, ki obratuje na Vrhu že od leta 1870. »Naveza je nastala z namenom, da bi lokalno kuhinjo spoznali tudi ljudje izven našega prostora: poslanstvo združenja je torej to, da promoviramo najrazličnejše krajevne tradicionalne recepte. V ta namen organiziramo seminarje, sejme, skupne večere, nazadnje pa je nastala še knjiga,« pojasnjuje Avguštin Devetak, eden izmed članov odbora.