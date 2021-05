V kombiju prevažal 17 migrantov

V kombiju, v katerem bi lahko peljal največ devet oseb, je prevažal sedemnajst pakistanskih državljanov. 59-letnega italijanskega voznika so goriški karabinjerji prestregli v torek, 4. maja, ko so njegovo vozilo ustavili za reden nadzor pri mejnem prehodu v Štandrežu. Ugotovili so, da se je v kombiju peljalo sedemnajst migrantov, ki na sebi niso imeli nobenega dokumenta za identifikacijo. Karabinjerji so voznika in njegove potnike pospremili na pokrajinsko poveljstvo na Verdijevem korzu. Po vseh potrebnih preverjanjih so voznika aretirali zaradi tihotapljenja nezakonitih migrantov. Migrante, ki so zaprosili za azil, so prijavili zaradi nezakonitega vstopa v državo in jih odpeljali v center CARA v Gradišču.