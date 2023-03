Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Mošu, kjer sta mlajša in starejša ženska bili poškodovani zaradi električnega udara, ki sta ga doživeli v kopalnici na domu.

Na kraj sta prispeli dve reševalni vozili in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje jima je nudilo prvo pomoč, nakar so ju prepeljali v goriško bolnišnico, kamor so eno sprejeli z rumeno triažno kodo, drugo pa z zeleno. Na kraju so bili tudi predstavniki sil javnega reda in gasilci.