V Kornu našli moško truplo

Včeraj so novogoriško policijo obvestili o najdbi trupla v Kromberku. Posmrtne ostanke moškega so odkrili v strugi potoka Koren, v bližini kromberške industrijske cone. Novogoriška policija je klic na interventno številko 113 prejela opoldne. Pri ogledu najdbe, ki ga je opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije iz Nove Gorice ob pomoči strokovnjaka iz Inštituta za sodno medicino, so ugotovili, da je truplo na kraju najdbe ležalo že več mesecev in je v razpadajočem stanju. O odkritju trupla sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici in Okrožna državna tožilka. Kdo je moški, trenutno še ni znano. »Za ugotovitev identitete trupla in vzroka smrti je preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo,« pojasnjuje vodja Operativno komunikacijskega centra novogoriške policije Andrej Ferlinc. Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila za ugotovitev identitete morebitnega pogrešanega moškega. Povezali so se tudi z italijanskimi varnostnimi organi.