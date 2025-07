V kratkem bodo izbrali načrtovalca povezovalnega loka

»Konec lanskega leta se je zaključila priprava študije o učinkih na okolje, v kratkem bodo izbrali načrtovalca, ki bo pripravil izvršilni načrt za gradnjo novega goriškega povezovalnega železniškega loka. Komaj bo projekt pripravljen, bodo izpeljali razpis za izbiro izvajalca in začeli z gradbenimi deli.« Tako pravi deželna odbornica za infrastrukture Cristina Amirante, ki se je v prejšnjih dneh mudila v Rimu, kjer se je srečala s predstavniki podjetja Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Nič več obračanja na postaji

Na srečanju so se pogovarjali o vseh obnovitvenih delih in načrtih, ki zadevajo železniško omrežje na ozemlju Furlanije - Julijske krajine.

»Podjetje RFInačrtuje tudi tehnološko prenovo železniške proge Trst -Benetke in železniškega vozlišča pri Vidmu,« je povedala odbornica in opozorila, da so med rimskim srečanjem posebno pozornost namenili gradnji novega železniškega povezovalnega loka, ki bo med Štandrežem in nekdanjim mejnim prehodom v Vrtojbi povezal progi Videm-Tržič in Gorica-Nova Gorica. Ko bo povezovalni tir zgrajen, vlakom, ki prihajajo iz Trsta oz. Tržiča, ne bo treba več obračati smeri na goriški železniški postaji, kar je bilo zamudno in je hkrati pomenilo višji strošek.

Zagotovila iz Rima

»Zadovoljni smo, ker so nam v Rimu zagotovili, da postopek poteka s pospeškom,« je poudarila deželna odbornica, po besedah katere bo podjetje RFI v kratkem izbralo načrtovalca, ki bo pripravil izvršilni načrt za nov povezovalni lok.

Da se zadeva končno premika s pospeškom, so zadovoljni tudi na goriški občini. »Izbira načrtovalca je pomemben korak, saj bo takoj zatem sledili določitev izvajalca in začetek gradbenih del,« poudarja goriška podžupanja Chiara Gatta, ki se na daljavo zahvaljuje deželni odbornici Cristini Amirante, sicer svoji strankarski kolegici v vrstah Bratov Italije. Podžupanja pojasnjuje, da bo nov železniški lok omogočil boljšo povezavo s Slovenijo.

Nov tir bo dolg 1,4 kilometra

Podjetje RFI bo v gradnjo novega goriškega povezovalne loka vložilo dvajset milijonov evrov. Projekt predvideva 1,4 kilometra dolg nov tir, ki bo z železnice Gorica-Tržič vodil proti nekdanjemu mejnemu prehodu; na slovenski strani državne meje je predvidena obnova 260 metrov dolgega tira.

Po zaslugi novega tira bodo v skladišča družbe SDAGob nekdanjem mejnem prehodu vozili tudi 750 metrov dolgi vlaki, obenem se bo krepko skrajšal čas vožnje za vse vlake, ki prihajajo iz Trsta oz. Tržiča, saj jim ne bo več treba voziti do goriške železniške postaje in tam obrniti smer. Sočasno z izgradnjo novega povezovalnega tira bo potrebnih nekaj sprememb in prilagoditev tudi na vozlišču sosednje goriške železniške postaje. Iz načrta, ki ga je podjetje RFI objavilo na spletu, izhaja, da bodo gradbena dela trajala 621 dni. Maja so napovedali, naj bi se dela zaključila do konca leta 2027, kar pomeni, da morajo pohiteti z načrtovanjem, če se želijo držati omenjenega roka.

Med gradbenimi deli bodo stopile v veljavo razne omejitve prometa v odseku Ulice Tabai med štandreškim krožiščem in železniškim nadvozom. Cestišče bo nekaj časa zooženo, predvidene so tudi nočne zapore prometa. Nov železniški lok se bo začel ravno pri železniškem nadvozu in bo zatem speljan čez travnik na desni strani Ulice Tabai, če se s štandreškega krožišča peljemo proti središču vasi.