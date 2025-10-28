V Krminu so bili spet na delu tatovi

V Krminu so bili sinoči tatovi spet na pohodu. Vlomili so v dve hiši med Drevoredom Roma in Ulico Dante. Po pričevanju nekaterih očividcev naj bi šlo za dve osebi. Žrtev ene od dveh tatvin je povedala, da sta njen dom sinoči obiskali okrog 19.30. Za sabo sta pustili pravo razdejanje. Prebrskali sta omare in predale, pri čemer pa nista našli nobenih dragocenosti, odnesli sta le nekaj bižuterije. Vseeno pa sta povzročili nekaj škode, ker sta ob vlomu razbili šipo. Dogodek sta žrtvi prijavili karabinjerjem.