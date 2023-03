V kulturo in socialo vlagajo 420.000 evrov

Pred nekaj dnevi je Fundacija Goriške hranilnice objavila razpise za leto 2023, s katerimi financirajo kulturne in socialne projekte na območju nekdanje goriške pokrajine. Skupno bodo dali na razpolago 420.000 evrov, sredstva pa so namenjena javnim ustanovam, subjektom tretjega sektorja, zadrugam in socialnim podjetjem na Goriškem. Vloge bodo zainteresirani lahko vložili na spletu; sprejemajo jih od 8. marca vse do 13. aprila ob 12. uri.

Sociala in skupnost

Levji delež sredstev bo Fundacija namenila dejavnostim in storitvam za najšibkejše skupine. Namen razpisa, v okviru katerega bo na razpolago 150.000 evrov, sta spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini, socialni krhkosti in stiski mladih ljudi. Promovirali bodo tudi zaščito otroštva, oskrbo in nego starejših in invalidnih oseb, družbeno in službeno vključevanje, integracijo priseljencev ter krepitev opreme za zdravstveno nego. Fundacija Goriške hranilnice trdno verjame v solidarnost in podpiranje najšibkejših delov družbe na našem teritoriju, so zapisali v sporočilu za medije. S tem razpisom želijo aktivno podpreti pobude krajevnih ustanov in drugih potencialnih prejemnikov sredstev, ki si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja ljudi.

Podpora kulturi in umetnosti

Ostali razpisi nudijo tudi možnosti za financiranje kulturnih in socialnih projektov. Razpis za kulturne dogodke in nize, ki ponuja 80.000 evrov, je namenjen tovrstnim prireditvam na nivoju, ki so lahko strateškega pomena za razvoj teritorija in socialno povezanost. Snovalci projektov za valorizacijo krajevne zgodovinske, umetniške in kulturne dediščine, ki spodbujajo trajnostno uživanje teritorija in promocijo krajevnih kulturnih identitet, bodo lahko zaprosili za financiranje v sklopu razpisa kulturnih identitet. Na voljo bo 100.000 evrov.

V sklopu splošnih razpisov je za področje umetnosti in prostovoljstva na voljo še 40.000 in 50.000 evrov: ta sredstva so namenjena krajevnim dejavnostim kulturnega in socialnega tipa ter redni dejavnosti združenj in ustanov.

Na vse omenjene razpise se je, kot omenjeno, možno prijaviti do 13. aprila. Za dodatne informacije o merilih upravičenosti in pravilih za predstavitev prošnje je na voljo spletna stran Fundacije, www.fondazionecarigo.it.