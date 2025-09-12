V letošnjem goriškem abonmaju več slovenskih klasikov

(Ne)mirne duše. Tako so poimenovali letošnjo gledališko sezono SSG. Njen program za Goriško so včeraj predstavili v Trgovskem domu. Predstavitev so oblikovali predsednik upravnega sveta SSG Ivan Jevnikar, avtor programa Danijel Malalan, predsednik Kulturnega doma Igor Komel in predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. Navzoče so nagovorili še goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, Stefania Beretta (SSO) in Marino Marsič (SKGZ).

Komel je uvodoma povedal, da je že poleti stekla akcija za pridobivanje novih abonentov; prijavilo se je sto ljubiteljev gledališča. Franka Žgavec je pri tem izrazila zadovoljstvo, da se zanimanje za odrske predstave ponovno vzpenja. Ivan Jevnikar se je zatem zahvalil obema domovoma za sodelovanje; posebno zahvalo je izrekel Danijelu Malalanu za prizadevanje, ki ga je v vseh teh letih vložil v programiranje predstav slovenskega teatra, in da je kljub zapadlemu mandatu pripravil tudi program sezone 2025/26.

Goriško sezono SSG je v nadaljevanju predstavil ravno Danijel Malalan. Kot prvi bo na sporedu izvenabonmajski dogodek; s podporo slovenskega ministrstva za kulturo bo dostopen po simbolični ceni treh evrov. V sredo, 1. oktobra, ob 20.uri bo stopil na oder centra Bratuž priznani igralec Sebastian Cavazza, protagonist in avtor uprizoritvene zamisli za predstavo Shakespeare.

Sezona se bo uradno začela v torek, 21. oktobra, v Kulturnem domu z gostujočo komedijo Pegule, ki je najnovejša uspešnica Iztoka Mlakarja. V ponedeljek, 10. novembra, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž klasična komedija Carla Goldonija Kavarna. V soboto, 22. novembra, bo goriški Kulturni dom ponudil mednarodni glasbeni dogodek, ki ga bo oblikovala švedska skupina The Real Group.

Simbolična meja bo tema predstave Na drugi strani, ki bo v ponedeljek, 26. januarja, v Kulturnem domu. Besedilo argentinskega pisatelja Ariela Dorfmana bo postavila na oder režiserka Marcela Serli. V petek, 6. februarja, bo v centru Bratuž na vrsti koprodukcija Bes morja. Gre za lirični muzikal z besedilom Maura Rossija in glasbo Stefana Sacherja, ki pripoveduje o zadnjih letih življenja goriškega filozofa Carla Michelstaedterja. Predstavo bo režirala Jasmin Kovic. V ponedeljek, 23. februarja, bo v centru Bratuž tretja koprodukcija v abonmaju, in sicer Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača, ki jo soustvarjajo Slovensko stalno gledališče, Mini teater in AGRFT Ljubljana. Pogum in upor ženske bo obarval predstavo Veronika Deseniška Otona Župančiča, ki bo uprizorjena v Kulturnem domu v ponedeljek, 20. aprila.

Zaključek s Kosovelom

Danijel Malalan je v letošnji program uvrstil več slovenskih klasikov. Sezona se bo tako zaključila v ponedeljek, 18. maja, s poklonom Srečku Kosovelu ob 120. obletnici njegovega rojstva. Predstava z naslovom Vlak št. 123 v prihodnost bo lepljenka Kosovelovih najbolj vizionarnih verzov. Za lažji dostop do abonmajskih predstav bodo imeli gledalci na voljo brezplačen prevoz po dogovoru, ki ga je treba predhodno rezervirati pri blagajni Kulturnega doma (tudi po telefonu 0481-33288).