V Lijaku opazili večje količine črne tekočine

Na opozorilo občana so ribiči, gasilci in policija že zjutraj odbrzeli v okolico Dombrave v občini Renče-Vogrsko, poročajo Primorske novice, kjer se je v potok Lijak izlila večja količina črne snovi. Vsi so še na terenu in ugotavljajo, kaj je vzrok in ali je snov nevarna.

V jutranjih urah so proti Dombravi hiteli člani ribiške družine Renče in novogoriški poklicni gasilci. Občan je namreč opozoril, da se na površini potoka Lijak vije črna tekočina, ki se ob tem peni. »Gre za ogromne količine, ves Lijak je črn. Vidi pa se, da se redči z vodo, saj ni oljnata,« je za Primorske novice povedal predsednik RD Renče Egon Dolenc in dodal, da pogina rib še niso zaznali.

Gasilci so takoj odvzeli vzorec in so trenutno še na terenu, poklicali so tudi policijo. Pristojni bodo ugotavljali, od kod prihaja tekočina, ki onesnažuje potok, ali je nevarna in ali jo je nekdo zlil namerno ali je šlo za nesrečo. Kaže, da naj bi se v potok zlivala iz odtočnega kanala, ki gre mimo obrtne cone. »To se ni zgodilo prvič. Nekaj podobnega smo že dvakrat zasledili, a je vmes padlo močno deževje, ki je spralo tekočino,« je za Primorske novice še povedal Egon Dolenc.