V medvojnem obdobju se je uveljavil zlasti kot akvarelist

Do 17. oktobra je v razstavni veži Kulturnega centra Lojze Bratuž na ogled pregledna razstava slovenskega slikarja Anteja Trstenjaka. Gre za likovna dela nekoliko pozabljenega, a vendar odličnega slikarja, ki se je s svojo slikarsko žilico najbolj uveljavljal v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ante Trstenjak je bil rojen v Smanjaku pri Ljutomeru leta 1894, medtem ko je umrl v Mariboru leta 1970. Večino njegovih del hrani Umetnostna galerija Maribor, ki jo je na goriški predstavitvi razstave zastopala njena direktorica Simona Vidmar Čelik.

Do pred kratkim so bila Trstenjakova dela razstavljena v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu, in sicer v času, ko so se tam odvijali letošnji Kogojevi dnevi. Zaradi bližine in zlasti zaradi dolgoletnega sodelovanja med kulturnimi krogi iz Kanala in Kulturnim centrom Lojze Bratuž iz Gorice, so Trstenjakove mojstrovine našle pot tudi v naše mesto. To je bilo poudarjeno tudi na predstavitvi, ko sta odlično sodelovanje potrdili predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec in predsednica prosvetnega društva Soča iz Kanala Milica Zimic.