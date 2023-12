V mestnem središču opazni znaki prebujanja

V goriškem trgovskem in gostinskem sektorju so opazni znaki prebujanja. V zadnjih tednih so odprli nekaj novih trgovin in javnih lokalov, sicer predsednik zveze Confcommercio Gianluca Madriz svari pred prevelikim optimizmom. »Ena lastovka seveda še ne prinese pomladi, po drugi strani je res, da je v zadnjih časih nekaj več zanimanja za odprtje novih dejavnosti v goriškem mestnem središču. V našem podjetju Terziaria smo ponudili pomoč nekaterim podjetnikom, sploh smo prepričani, da Evropska prestolnica kulture 2025 ponuja priložnost za nove podjetniške podvige,« poudarja Madriz, po katerem se nekateri goriški podjetniki, ki so zaprli svoje dejavnosti, zanimajo, da bi jih ravno v pričakovanju na leto 2025 ponovno oživili.

Slovenska naložba v kavarno

Predsednik zveze Confcommercio pravi, da se obeta novo življenje tudi za nekdanjo kavarno Garibaldi med Korzom Italia in Ulico XXIVmaggio, ki naj bi jo nameraval prenoviti podjetnik iz Slovenije in v njej urediti javni lokal na visoki ravni. Ravno pred kratkim so na drugi strani Korza Italia obnovili nekdanjo kavarno Café Haus, v kateri je slovensko podjetje Kukaj uredilo slaščičarno in pekarno B&R. Obratovati je začela v prejšnjih dneh, vanjo pa nad vhodom vabi samo italijanski napis Panificio - Pasticceria.

»Upoštevati je treba, da je v preteklosti Gorica razpolagala z nadpovprečnim številom trgovin, v katere so zahajali tudi kupci iz nekdanje Jugoslavije. Zatem so se razmere povsem spremenile, kar nekaj trgovin so odprli v Novi Gorici in okolici, tako da je bilo z leti zaprtih 50, mogoče celo 70 odstotkov goriških trgovskih obratov. V zadnjih časih se k sreči trend spreminja, kar še zlasti velja za mestno središče, ki je spet bolj živahno,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem ravno Evropska prestolnica kulture 2025 ponuja priložnost za dodatno poživitev mesta in za povečanje njegove privlačnosti, kar bo pozitivno učinkovalo na vsa leta, ki bodo sledila.