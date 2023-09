V mladinskem središču po novem tudi klavir in tolkala

Goriško mladinsko središče Punto giovani vabi glasbene navdušence, pa tudi že vpeljane instrumentaliste, da izkoristijo novo, zvočno izolirano dvorano v Ulici Filzi 7. Občinsko glasbeno sobo, ki se deli na vadbene in snemalne prostore, so načrtovali že dolgo, njeno uradno odprtje je bilo včeraj ob prisotnosti goriške podžupanje Chiare Gatta. Mladi, ki bi radi v njej snemali ali vadili, imajo na razpolago tolkala, električni klavir, ojačevalec, mešalno mizo in mikrofone, poleg potrebne opreme za uporabo lastnih instrumentov in seveda za snemanje.

Uporaba glasbene sobe je brezplačna razen v primerih, ko gre za komercialno uporabo. Vedno pa je potrebna predhodna rezervacija prostorov, ki bodo na voljo uporabnikom ob ponedeljkih in sredah od 17.45 do 19.45, ob torkih, četrtkih in petkih pa od 16.15 do 19.45. Dela za zvočno izolacijo je opravilo podjetje Bon di Bonessi Loris iz Buttria, naložba je znašala 40.833 evrov. Dodatnih 8000 evrov je občina namenila za nakup glasbenih instrumentov in drugega materiala. Z novembrom bodo v glasbeni sobi stekle delavnice v organizaciji mladinskega središča, najprej bodo vsak torek priredili delavnico emocionalne fonetike, nato še delavnico o snemanju podkastov.