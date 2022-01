V naravni rezervat priplaval »dobri delfin«

V naravnem rezervatu ob izlivu Soče v bližini otoka Cona so ribiči v preteklih dneh v nizki vodi zagledali delfina. Gre za primerek vrste velika pliskavka oz. tursiops truncatus, ki se ga je oprijelo ime »dobri delfin«. Ob iskanju hrane se je zadrževal v bližini izliva kanala Quarantia in na območju rta Barene, so zapisali na Facebook strani Dežele FJK. Na kraj je prispelo osebje rezervata, ki je posnelo nekaj fotografij. Ne gre za novost, so zapisali, saj se skoraj vsako leto otoku Cona približa kakšen primerek te vrste. Prvič pa se je zgodilo, da je priplaval v tako nizko vodo.